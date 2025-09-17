18-го сентября в Калининградской области будут проводиться акции по предотвращению аварий на железнодорожных переездах.

12:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18-го сентября на 40-ти железнодорожных переездах в Калининградской области будет проведена совместная акция железнодорожников и Госавтоинспекции, направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Специалисты железной дороги будут раздавать информационные брошюры и вести просветительские беседы с водителями, а госавтоинспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

С начала текущего года на переездах Калининградской железной дороги было проведено более 140 подобных профилактических акций. Причина их проведения - увеличение числа дорожно-транспортных происшествий в 2025 году. Например, 22 августа автомобиль выехал на рельсы перед приближающимся электропоездом «Ласточка» в поселке Дорожный. 9 сентября водитель легкового автомобиля, не обратив внимание на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с рельсовым автобусом на переезде между станцией Полесск и остановочным пунктом Шолохово. В 2024 году на территории Калининградской железной дороги произошло 1 ДТП.

Сотрудники Калининградской железной дороги призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.