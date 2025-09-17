ИРИ и РЖД достигли соглашения о взаимодействии: проекты ИРИ теперь можно использовать в российских железнодорожных составах.

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Автономная некоммерческая организация "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ") и Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") пришли к соглашению о сотрудничестве. Теперь пассажиры высокоскоростных электропоездов "Сапсан", скоростных поездов "Ласточка" и поездов дальнего следования Акционерного общества "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") могут просматривать обширный каталог видеоматериалов, созданных при поддержке ИРИ. Проекты можно найти в специальном брендированном разделе информационно-развлекательной системы и на экранах, установленных в вагонах. Технологическую поддержку проекта осуществляет Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом", являющееся ведущей организацией холдинга "РЖД" по предоставлению пассажирам доступа в интернет и развитию пассажирских сервисов.

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ, заявил: "ИРИ поддерживает социально значимый контент уже 5 лет. Мы видим по отзывам и реакции аудитории, что людям нравятся талантливые проекты о своей стране, своей жизни, истории, культуре, героях, которые актуальны для нашего общества, и мы хотим, чтобы такие истории были доступны как можно большему числу людей по всей стране. Сотрудничество с РЖД и появление раздела с проектами ИРИ в медиасистеме поездов, которыми пользуется большинство людей, - это важный шаг в этом направлении".

Роман Кравцов, генеральный директор АО "Компания ТрансТелеКом", отметил: "Компания ТрансТелеКом уже несколько лет является оператором информационно-развлекательной системы для пассажиров поездов. Мы обеспечиваем технологическую реализацию проекта как с точки зрения оборудования, так и на этапе разработки и внедрения нового полезного для клиентов функционала. Комфортная цифровая среда во время поездки - это уже стандартное ожидание пассажира, и мы постоянно улучшаем сервис, обновляя библиотеку доступного контента самыми интересными и познавательными новинками".

С сентября 2025 года пассажиры могут воспользоваться разделом ИРИ. Здесь уже доступен просмотр детского детектива "Любопытная Варвара", рассказывающего о приключениях молодой детектив Варвары Смородиной в деревне, комедийного сериала "Крутая перемена", где главную роль исполнил Никита Ефремов, играющий учителя литературы, который днем преподает школьникам, а вечером - заключенным. Также здесь можно увидеть вдохновляющий сериал "Саня, газуй!" о девушке-автослесаре, веб-сериал "Про людей и про войну", основанный на историях людей, переживших Великую Отечественную войну, сериал "Школа. Инструкции по применению", посвященный школьным проблемам и способам их решения, документальные проекты "Советский дизайн", рассказывающий о предметном мире советской эпохи, и "Просто Супергерои", посвященный героям России, удостоенным этого звания за заслуги перед страной, а также многие другие проекты.