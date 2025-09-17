"Экспресс Чайковского" начал свое осеннее путешествие.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17-го сентября 2025 года ретро-поезд для пригородных туристов под названием «Чайковский экспресс», работающий на паровой тяге, отправился в свой первый осенний рейс по маршруту Ижевск – Воткинск. На борту поезда находилось 120 пассажиров.

За период с 17 по 21 и с 24 по 28 сентября поезд совершит десять рейсов и перевезет около 1,2 тысячи человек. Расписание следующее: отправление из Ижевска в 08:37, прибытие в Воткинск в 09:53. Обратный рейс начинается в 16:55 и заканчивается прибытием в Ижевск в 18:15. Время указано местное.

«Чайковский экспресс» возобновил свои рейсы в честь 185-летия со дня рождения известного русского композитора Петра Ильича Чайковского. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Горьковской железной дороги и ППК «Содружество». Во время всего путешествия пассажиры могут наслаждаться музыкой из фортепианного цикла «Времена года», написанного Чайковским в 1875-1876 годах.

«Этот экскурсионный маршрут оказался очень удачным и стал настоящим хитом. Мы получили только положительные отзывы от пассажиров, которые любят необычные ретро-путешествия на поезде. «Чайковский экспресс» уже стал символом Удмуртии, так как он предлагает гостям уникальное «путешествие во времени» и возможность окунуться в эпоху классической музыки, торжественных балов и старинных усадеб», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Во главе этого тематического поезда стоит легендарный паровоз серии Л. Внутри комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей ждет интересная театрализованная программа и классическая музыка. Проводники надели форму конца XIX века, а предметы интерьера были найдены у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Посетители смогут посетить город Воткинск, где будущий музыкант провел свое детство и начал развивать свои музыкальные способности. В усадьбе-музее посетителей ожидает театрализованная экскурсия с интерактивными элементами, прогулка по парку и осмотр его территории. Одним из наиболее ценных экспонатов является рояль, на котором молодой Петр Ильич обучался музыке.

Также посетители примут участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и послушают романсы в живом исполнении. В программу поездки также включено посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Все данные о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно найти на веб-сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.