На Северной железнодорожной линии стали применять пешеходные переходы нового образца

2025-09-17 10:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железнодорожной магистрали началось использование пешеходных и переездных покрытий нового образца. Они установлены на пешеходном переходе станции Ярославль-Главный и на железнодорожном переезде Грязовецкой дистанции пути в Вологодской области на участках с высокой интенсивностью движения – 120-150 поездов в сутки.

Эти конструкции модульные, изготовлены из резинополимера на отечественном заводе, они доказали свою прочность, износостойкость и простоту в обслуживании. Гарантированный срок службы конструкции из резинополимера составляет 7 лет, но согласно заявленным техническим характеристикам покрытие может служить без замены более 25 лет. Конструкция устойчива к вандализму, надежно защищена от внешних воздействий. Настилы не выделяют вредных веществ и подлежат вторичной переработке.

Процесс установки инновационного материала также упрощен и позволяет сократить трудозатраты: вместо 4 монтеров пути с ним справляются двое, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

