На Свердловской железнодорожной линии с января по август 2025 года было перевезено более 12,5 млн тонн химических и минеральных удобрений.

10:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной магистрали с января по август 2025 года было загружено более 12,5 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 3% больше, чем в тот же период предыдущего года. В августе увеличение составило 7,9% по сравнению с августом прошлого года. Основные пункты погрузки - это станции Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская.

Рост перевозок удобрений происходит на фоне колебаний цен на мировом рынке и стабильного спроса со стороны предприятий отечественного АПК.

За восемь месяцев экспортные отправления удобрений через порты Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна и сухопутные пограничные переходы составили 9,2 млн тонн (+2,2%), в августе - 1,2 млн тонн (+10,9%). Доля химических и минеральных удобрений в структуре экспортной погрузки СвЖД превышает 48%.

Новым направлением стали перевозки удобрений в контейнерах по расписанию, согласованному с клиентом: на СвЖД за 8 месяцев они увеличились в 3,3 раза, до 0,4 млн тонн. Этот подход обеспечивает быструю доставку и упрощает перегрузку грузов при смене транспорта. В частности, были налажены схемы доставки продукции в составе ускоренных контейнерных поездов в Китай через пограничные станции: российские Забайкальск и Наушки, а также казахстанские Достык и Алтынколь.

Внутри страны удобрения с СвЖД отправляют на станции Северной, Московской, Октябрьской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Горьковской железных дорог. С начала года по этим маршрутам было перевезено более 3,3 млн тонн, что на 6,4% больше, чем за январь-август прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.