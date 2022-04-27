На маршруты Красноярской железной дороги в майские праздники выйдет больше электропоездов

12:11

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги на период майских праздников вносятся изменения в график движения пригородных поездов и увеличивается их количество.

Так, 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая электропоезда будут курсировать по расписанию субботы, 3 и 10 мая – по расписанию воскресенья.

В выходные дни назначаются дополнительные поезда по наиболее востребованным маршрутам до станций Зеледеево, Мана, Уяр, Иланская, Кемчуг, Снежница, Сорокино, а также дачные маршруты от станции Красноярск-Северный.

Кроме того, на электропоезде Лужба – Междуреченск – Лужба можно будет уехать 30 апреля, 3, 6, 7, 10 и 13 мая (отправление со станции Лужба в 09:40, прибытие на станцию Междуреченск в 11:31, отправление со станции Междуреченск в 14:45).

По особому расписанию 29 апреля и 6 мая следуют поезда Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол, 3 и 10 мая – Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Красноярск.

В Хакасии, а также на участках Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск и Решоты – Чунояр Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут отправляться по обычному графику.

Время указано местное.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6, 8 и 10.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.