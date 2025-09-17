Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

20-го сентября Красноярская железнодорожная компания расширит составы поездов до Фестиваля русских национальных игр в Дивногорске.

2025-09-17 09:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью обеспечения комфорта для гостей и участников Фестиваля русских народных игр, который состоится 20 сентября на набережной Дивногорска, КрасЖД с 4 до 6 увеличивает число вагонов в дневных электропоездах по направлению к Дивногорску.

Дополнительные вагоны прицеплены к тем поездам, время отправления которых совпадает с основными событиями фестиваля и где предполагается наибольшее количество пассажиров.

Расписание электропоездов из Красноярска в Дивногорск:

  • отправление в 11:40, прибытие в 12:43;
  • отправление в 14:20, прибытие в 15:25;
  • отправление в 16:24, прибытие в 17:30;

Расписание электропоездов из Дивногорска в Красноярск:

  • отправление в 12:53, прибытие в 13:57;
  • отправление в 16:18, прибытие в 17:21;
  • отправление в 17:48, прибытие в 19:03.

Так, каждый пассажир сможет подобрать удобное время для поездки на фестиваль или концерт, а также для возвращения домой.

В общем, в субботу по направлению к Дивногорску ходят 8 поездов из Красноярска и 8 – обратно. Среди них – ускоренный электропоезд КрасЖД «Дивногорский экспресс», который делает только одну остановку – на платформе Овсянка.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

