С января по август 2025 года объем транспортировки на электропоездах между Нижним Новгородом и Моховыми Горами увеличился более чем на 33%.

09:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года более 246 тысяч человек воспользовались услугами пригородных электропоездов, следующих по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы на Горьковской железнодорожной линии. Это на 37,7% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Значительное увеличение пассажиропотока на данном направлении связано с назначением дополнительных пригородных поездов из-за начала ремонтных работ на старом Борском мосту на Горьковской железной дороге. Отметим, что дополнительные рейсы будут осуществляться до 1 ноября 2025 года.

Путешествие на электропоезде по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы позволяет пассажирам быстро и комфортно добраться до пункта назначения, избегая автомобильных пробок.

В данный момент 24 пригородных электропоезда в четырехвагонном составе ежедневно курсируют между столицей Приволжья и станцией Моховые Горы. В зависимости от пассажиропотока количество вагонов может быть увеличено до 6.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.