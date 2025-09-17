Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На транссибирской железной дороге в Забайкалье началась акция по иммунизации против гриппа.

2025-09-17 09:22
На железнодорожной магистрали Забайкалья стартовала акция по широкомасштабной вакцинации персонала против сезонного гриппа. Планируется привить 31,4 тыс. работников, занятых на ОАО «РЖД» и обслуживающих данную магистраль.

В первую очередь вакцину получают те сотрудники, чья работа связана с большим числом людей. Это кассиры, персонал вокзалов и поездных бригад. Также важным является вакцинация тех, кто отвечает за движение поездов: диспетчеры, машинисты и их ассистенты, ремонтники путей, инспекторы вагонов, энергетики и связисты.

На данный момент уже привито свыше 3 тыс. работников магистрали.

Также проводится вакцинация среди персонала дочерних компаний ОАО «РЖД», медработников частных медицинских учреждений «РЖД-Медицина», а также населения, прикрепленного к ним по системе обязательного медицинского страхования.

Вакцинация осуществляется бесплатно. Кампания по вакцинации на Забайкальской железной дороге продолжится до 1 ноября 2025 года.

Стоит отметить, что благодаря широкомасштабной вакцинации сотрудников на Забайкальской магистрали удалось значительно уменьшить число случаев гриппа среди персонала в период сезонного роста заболеваемости, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

