Транспортировка поездами между Нижним Новгородом и Казанью в период с января по август текущего года увеличилась на 8,4%

15:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года более 300 тысяч пассажиров воспользовались услугами межрегиональных электропоездов, которые следуют по маршруту Нижний Новгород - Казань на Горьковской железной дороге. Это на 8,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

На данном маршруте используются современные электропоезда серии ЭП3Д, оснащенные видеокамерами внутри салона и на крыше для обеспечения безопасности. Также для удобства пассажиров, выходящих на низкую платформу, предусмотрены подножки с дополнительной выдвижной ступенькой.

Вагоны электропоезда оборудованы новыми удобными креслами, просторными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. В первом и последнем вагонах установлены специальные электроподъемники для маломобильных граждан.

Электропоезд отправляется каждый день. Время в пути составляет 5 часов 55 минут. Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 05:10 и 16:08, прибытие в Казань - в 11:05 и 22:03. Из Казани поезд отправляется в 05:25 и 15:54, прибывает в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.

По пути следования электропоезд останавливается на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.