На Октябрьской железнодорожной линии 84 "километровые" станции РЖД будут переименованы.

15:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Октябрьской железнодорожной линии ведется работа по переименованию 84 станций в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия с целью повышения уровня обслуживания пассажиров. Новые названия будут учитывать географические топонимы или близлежащие объекты в данной местности.