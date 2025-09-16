На Октябрьской железнодорожной линии 84 "километровые" станции РЖД будут переименованы.

На Октябрьской железнодорожной линии ведется работа по переименованию 84 станций в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия с целью повышения уровня обслуживания пассажиров. Новые названия будут учитывать географические топонимы или близлежащие объекты в данной местности.
|Название участка
|Было
|Стало
|Сегмент Волховстрой-I – Ирса
|6 км
|Квартал Пороги
|61 км
|Треугольник
|Сегмент Батецкая – Дно
|218 км
|Гребня
|230 км
|Должицы
|232 км
|Любонег
|238 км
|Замошки
|241 км
|Лисьи Горки
|Сегмент Беломорск – Кандалакша
|1147 км
|Валас
|1157 км
|Золотые Пески
|Сегмент Великие Луки – Новосокольники
|481 км
|Агрополис
|Сегмент Волховстрой-II – Подборовье
|188 км
|Дубно
|Сегмент Дно – Бологое-Московское
|452 км
|Мухино
|459 км
|Анишино
|478 км
|Колчиха
|483 км
|Заболотье
|498 км
|Перехода
|527 км
|Шавково
|539 км
|Люта
|548 км
|Каменка
|551 км
|Филиппково
|Сегмент Дно – Новосокольники
|251 км
|Белошкино
|258 км
|Межничок
|264 км
|Селивановы Горки
|Сегмент Дно – Псков-Пассажирский
|559 км
|Гривы
|Сегмент Заневский Пост – Горы
|7 км
|Колос
|11 км
|Рыжики
|Сегмент Ирса – Чудово-Московское
|83 км
|Зеленцы
|85 км
|Лезно
|92 км
|Пертечно
|96 км
|Тушино
|Сегмент Кабожа – Сонково
|270 км
|Казарма
|273 км
|Никитино
|296 км
|Варахино
|309 км
|Стинькино
|312 км
|Дмитровское
|Сегмент Калязин-Пост – Савёлово
|177 км
|Эра
|
Сегмент Калязин-Пост – Углич
(через станцию Калязин)
|40 км
|Деревеньки
|Сегмент Кандалакша – Кола
|1175 км
|Алюминиевый Завод
|1186 км
|ГЭС-2
|1189 км
|Нивский
|1410 км
|Тухта
|1434 км
|Молочный
|1437 км
|Кольский Острог
|Сегмент Кола – Мурманск
|1439 км
|Мурманская ТЭЦ
|1441 км
|Первомайка
|1443 км
|Подгорная Улица
|1446 км
|Петушинка
|1448 км
|Портовый
|Сегмент Луга-I – Псков-Пассажирский
|167 км
|Волосовка
|177 км
|Малый Лужок
|246 км
|Пески
|Сегмент Неболчи – Кабожа
|169 км
|Сясь
|184 км
|Кривое