На Октябрьской железнодорожной линии 84 "километровые" станции РЖД будут переименованы.

2025-09-16 15:55
На Октябрьской железнодорожной линии 84
На Октябрьской железнодорожной линии ведется работа по переименованию 84 станций в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия с целью повышения уровня обслуживания пассажиров. Новые названия будут учитывать географические топонимы или близлежащие объекты в данной местности.

Название участка Было Стало
Сегмент Волховстрой-I – Ирса 6 км Квартал Пороги
  61 км Треугольник
Сегмент Батецкая – Дно 218 км Гребня
  230 км Должицы
  232 км Любонег
  238 км Замошки
  241 км Лисьи Горки
Сегмент Беломорск – Кандалакша 1147 км Валас
  1157 км Золотые Пески
Сегмент Великие Луки – Новосокольники 481 км Агрополис
Сегмент Волховстрой-II – Подборовье 188 км Дубно
Сегмент Дно – Бологое-Московское 452 км Мухино
  459 км Анишино
  478 км Колчиха
  483 км Заболотье
  498 км Перехода
  527 км Шавково
  539 км Люта
  548 км Каменка
  551 км Филиппково
Сегмент Дно – Новосокольники 251 км Белошкино
  258 км Межничок
  264 км Селивановы Горки
Сегмент Дно – Псков-Пассажирский 559 км Гривы
Сегмент Заневский Пост – Горы 7 км Колос
  11 км Рыжики
Сегмент Ирса – Чудово-Московское 83 км Зеленцы
  85 км Лезно
  92 км Пертечно
  96 км Тушино
Сегмент Кабожа – Сонково 270 км Казарма
  273 км Никитино
  296 км Варахино
  309 км Стинькино
  312 км Дмитровское
Сегмент Калязин-Пост – Савёлово 177 км Эра

Сегмент Калязин-Пост – Углич

(через станцию Калязин)

 40 км Деревеньки
Сегмент Кандалакша – Кола 1175 км Алюминиевый Завод
  1186 км ГЭС-2
  1189 км Нивский
  1410 км Тухта
  1434 км Молочный
  1437 км Кольский Острог
Сегмент Кола – Мурманск 1439 км Мурманская ТЭЦ
  1441 км Первомайка
  1443 км Подгорная Улица
  1446 км Петушинка
  1448 км Портовый
Сегмент Луга-I – Псков-Пассажирский 167 км Волосовка
  177 км Малый Лужок
  246 км Пески
Сегмент Неболчи – Кабожа 169 км Сясь
  184 км Кривое

 
