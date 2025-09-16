С 17 сентября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, осуществляющих рейсы в Московской области.

15:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми работами по обновлению инфраструктуры, начиная с 17 сентября 2025 года, будет изменено расписание некоторых поездов, которые следуют по Большому кольцу БМО и Казанскому направлению МЖД.

С 17 сентября начнется крупномасштабный ремонт 2-го главного пути на участке Большого кольца МЖД между Ильинским погостом и Нерской. Планируется уложить 6,9 км бесстыкового пути. Работы будут проводиться поэтапно в течение 3 месяцев во время 10-часовых технологических "окон" с 03:00 до 13:00. Работы запланированы на 17, 20, 24, 27 сентября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 октября и 5, 8, 12, 15, 19 ноября. В течение этого времени железнодорожники выполнют полный цикл работ - демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Для выполнения работ подготовлены необходимые материалы, включая 18,5 тыс. кубометров щебня, а также специальная техника: разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные и рельсосварочные машины, выправочные комплексы.

На станции Куровская ремонт второго главного пути запланирован с 02:00 17 сентября до 02:00 18 сентября, а также в те же часы 20–21, 24–25 и 27–28 сентября. В течение этого времени будет выполнен полный цикл ремонтно-путевых работ на участке длиной 2,5 км: демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, очистка и подсыпка щебеночного балласта, укладка и сварка бесстыкового пути.

18 сентября на станции Щурово в Московской области с 06:50 до 13:50 в технологическое "окно" железнодорожники заменят стрелочный перевод. На участке Гжель – Куровская 22 сентября с 08:40 до 16:40 железнодорожники проведут работы по демонтажу блок-поста, который был установлен для обеспечения объезда ремонтируемого участка по соседнему пути. Пропуск поездов будет организован по одному пути в реверсивном режиме.

Путевые работы и модернизация объектов энергообеспечения будут проводиться на участке длиной около 2 км на перегоне Луховицы – Подлипки в Московской области с 06:20 до 12:20 23 и 25 сентября.

В связи с этим, в расписание поездов внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов будет отличаться, количество остановок может измениться, некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, а часть поездов будет исключена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.