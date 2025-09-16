Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги напомнили учащимся транспортного училища о нормах безопасности на железнодорожных путях.

2025-09-16 11:22
Персонал Восточно-Сибирской железнодорожной компании провел обучающую лекцию для учащихся Сибирского колледжа транспорта и строительства в Иркутске. Студентам были объяснены правила поведения на территории железнодорожных объектов и показаны профилактические видеоматериалы. Всего на мероприятии присутствовало около 300 первокурсников.

Это событие было организовано в рамках месячника безопасности "Уступи дорогу поездам!", который проходит на ВСЖД с 1 по 30 сентября 2025 года. Сотрудники железной дороги используют разнообразные методы профилактической работы, направленные на усиление знаний о безопасности на железнодорожных путях среди населения, особенно среди несовершеннолетних. В рамках этой акции в детских садах, школах и других образовательных учреждениях уже было проведено около 130 лекций, более 60 различных конкурсов, викторин и квестов.

Вместе с работниками транспортной полиции, железнодорожники провели 146 рейдов. С нарушителями проводится просветительская работа.

Восточно-Сибирская железная дорога напоминает, что административная ответственность за переход железнодорожных путей в неположенных местах усилена: штраф за данное нарушение варьируется от 100 до 500 рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

