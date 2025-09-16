Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Магистраль Горьковская добавила еще одну остановку для поезда Варя - Заволжье.

2025-09-16 09:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью улучшения обслуживания пассажиров и увеличения доступности транспорта, Горьковская железная дорога добавила дополнительную остановку для пригородного электропоезда, который следует по маршруту Варя – Заволжье в Нижегородской области.

Таким образом, электропоезд № 6452, отправляющийся в 07:50 и прибывающий в 08:58, теперь делает остановку в 08:06 на станции Народная, которая находится в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

«В августе на участке Заволжье мы продлили маршрут электропоезда № 6046 Варя – Починки до станции Правдинск. Это позволило уменьшить интервал движения поездов в направлении Балахны до 30 минут. Эти изменения являются частью реализации проекта «Городская электричка» в Нижнем Новгороде», – отметил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Подробную информацию о текущем расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на веб-сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

