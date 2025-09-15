Транспортировка контейнеров по Московской железнодорожной сети в течение 8 месяцев 2025 года превысила 900 тыс. ДФЭ.
2025-09-1515:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по август 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 931,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 5,8% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 516,1 тыс. ДФЭ, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В них было перевезено 5,9 млн тонн разнообразных грузов, включая:
строительные материалы – 58,8 тыс. ДФЭ (-47,8% по сравнению с январем – августом 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 56,1 тыс. ДФЭ (-40,2%);
лесоматериалы – 47,3 тыс. ДФЭ (-6,3%);
химические продукты и сода – 40,9 тыс. ДФЭ (-20,6%);
металлические изделия – 26,2 тыс. ДФЭ (-27,6%);
разные и смешанные грузы – 20,8 тыс. ДФЭ (-20,6%);
потребительские товары – 19,8 тыс. ДФЭ (-11,3%);
бумага – 15,9 тыс. ДФЭ (+14,5%);
мясо и масло – 15,3 тыс. ДФЭ (+0,8%);
машины, оборудование, двигатели – 11,7 тыс. ДФЭ (-28%);
нефть и нефтепродукты – 7,9 тыс. ДФЭ (-21,4%);
жмыхи – 7,3 тыс. ДФЭ (+2,1%);
соль – 6,2 тыс. ДФЭ (увеличение в 3,9 раза);
автомобили – 5,4 тыс. ДФЭ (-53,7%);
продукты переработки зерна – 5,4 тыс. ДФЭ (рост в два раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 4,6 тыс. ДФЭ (-19,8%);
черные металлы – 3,9 тыс. ДФЭ (-4,3%);
сахар – 3,9 тыс. ДФЭ (+23,5%);
комбикорма – 3,4 тыс. ДФЭ (+17,9%);
другие продукты питания – 143,2 тыс. ДФЭ (+30,1%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
