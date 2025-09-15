Транспортировка контейнеров по Московской железнодорожной сети в течение 8 месяцев 2025 года превысила 900 тыс. ДФЭ.

15:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 931,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 5,8% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 516,1 тыс. ДФЭ, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В них было перевезено 5,9 млн тонн разнообразных грузов, включая: