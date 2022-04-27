Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской магистрали в столичном регионе и Рязанской области изменится в мае

10:18

В мае в Рязанской области продолжатся путевые работы на участке Дивово – Рыбное и станции Лесок. На период ремонта МЖД организует движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим внесены корректировки в расписании пригородных поездов Казанского направления.

Обращаем внимание пассажиров, что у ряда электропоездов и экспрессов дальних маршрутов, а также поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок. 11-13 и 16-20 мая выведут из расписания несколько экспрессов Москва – Раменское, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.