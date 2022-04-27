Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской магистрали в столичном регионе и Рязанской области изменится в мае

2022-04-27 10:18
Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской магистрали в столичном регионе и Рязанской области изменится в мае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае в Рязанской области продолжатся путевые работы на участке Дивово – Рыбное и станции Лесок. На период ремонта МЖД организует движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим внесены корректировки в расписании пригородных поездов Казанского направления.

Обращаем внимание пассажиров, что у ряда электропоездов и экспрессов дальних маршрутов, а также поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок. 11-13 и 16-20 мая выведут из расписания несколько экспрессов Москва – Раменское, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru