Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспорт черных металлов увеличился на 14,4% в августе, достигнув 2,2 млн тонн.

2025-09-18 15:02
Экспорт черных металлов увеличился на 14,4% в августе, достигнув 2,2 млн тонн.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 8 месяцев 2025 года через железнодорожную сеть РЖД было экспортировано 16,6 миллионов тонн металлургической продукции, включая 1,8 миллиона тонн, загруженных в контейнеры (56,4 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,6 раза).

Экспортируются разнообразные типы проката, листовая сталь, стальные заготовки, трубы, слябы и другие виды продукции.

Большая часть (11,8 миллионов тонн, +15,9%) была отправлена в порты:

  • Южного направления – 7,4 миллиона тонн (+16,9%);
  • Северо-Запада – 2,7 миллиона тонн (+25,2%);
  • Дальнего Востока – 1,5 миллиона тонн (+4,6%).

Через пограничные переходы было экспортировано 4,8 миллиона тонн (+14,5%).

Лидерами по объему экспорта черных металлов стали:

  • Липецкая область (5,7 миллионов тонн, +14,4%);
  • Челябинская область (2,3 миллиона тонн, +44,7%);
  • Свердловская область (1,9 миллиона тонн, +38,4%).

Для стимулирования дополнительных объемов экспортных перевозок черных металлов РЖД внедрили ряд скидок, включая отправки со станции Череповец-2 в направлении пограничных переходов с Казахстаном, по маршруту «Север – Юг» и в некоторые порты Северо-Запада, а также на транспортировку чугуна из Новотроицка в Новороссийск и труб со станции Бужаниново.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru