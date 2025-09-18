Экспорт черных металлов увеличился на 14,4% в августе, достигнув 2,2 млн тонн.

В течение первых 8 месяцев 2025 года через железнодорожную сеть РЖД было экспортировано 16,6 миллионов тонн металлургической продукции, включая 1,8 миллиона тонн, загруженных в контейнеры (56,4 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,6 раза).
Экспортируются разнообразные типы проката, листовая сталь, стальные заготовки, трубы, слябы и другие виды продукции.
Большая часть (11,8 миллионов тонн, +15,9%) была отправлена в порты:
Через пограничные переходы было экспортировано 4,8 миллиона тонн (+14,5%).
Лидерами по объему экспорта черных металлов стали:
Для стимулирования дополнительных объемов экспортных перевозок черных металлов РЖД внедрили ряд скидок, включая отправки со станции Череповец-2 в направлении пограничных переходов с Казахстаном, по маршруту «Север – Юг» и в некоторые порты Северо-Запада, а также на транспортировку чугуна из Новотроицка в Новороссийск и труб со станции Бужаниново.