Магистраль Горького предложила карьерные перспективы участникам съезда Мирового фестиваля молодежи.

2025-09-18 14:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На слете Всемирного фестиваля молодежи, Горьковская железная дорога предложила молодым людям возможности для карьерного роста в компании. Событие происходит на территории Нижегородской ярмарки с 17 по 21 сентября 2025 года.

Слет Всемирного фестиваля молодежи – это крупное международное событие, собравшее 2 тыс. молодых людей из России и 120 стран мира, включая граждан СНГ, стран Африки, Европы и Восточной Азии. Торжественное открытие слета прошло 18 сентября в Нижнем Новгороде.

Сотрудники железной дороги информируют молодых специалистов о специфике работы в транспортной сфере, актуальных вакансиях и перспективных проектах Горьковской магистрали. Они также делятся знаниями истории и интересными фактами о железной дороге, акцентируя внимание на правилах безопасного поведения на транспортной инфраструктуре.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, отметил, что такие площадки, организованные для прямого общения с участниками, помогают школьникам, выпускникам и молодым специалистам узнать о возможностях трудоустройства в холдинге и дополнительных социальных гарантиях.

В дополнение к работе на общей площадке, сотрудники Горьковской магистрали проводят индивидуальные карьерные консультации, помогая кандидатам лучше понять возможности для развития в компании.

В течение нескольких дней слета участники посетят 86 мероприятий по 7 ключевым направлениям: медиа, креативные индустрии и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, цифровизация и IT. В программе участвуют более 200 российских спикеров и около 60 экспертов из 39 стран мира.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) является организатором Всемирного фестиваля молодежи, совместно с правительством Нижегородской области, которое выступает в роли соорганизатора. Операционные функции выполняет Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Это мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Отметим, что Горьковская железная дорога уже не первый год осуществляет комплексную программу под названием «Молодой специалист». В ее рамках молодым работникам до 30 лет предоставляется значительная социальная, карьерная и материальная поддержка. Согласно данным службы корпоративных коммуникаций ГЖД, на данный момент число молодых специалистов на магистрали превышает 10 тыс. человек.

