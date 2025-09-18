В сентябре 2025 года более 1,4 тыс. учащихся из Тюменской и Свердловской областей посетили лекционный "Поезд знаний", который следовал по Свердловской железной дороге.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Образовательный "Поезд знаний" от Свердловской железной дороги недавно завершил свой последний тур по регионам УрФО, проходя через Тюменскую и Свердловскую области. Поезд остановился на 4 станциях.

В начале учебного года более 1,4 тыс. учеников из Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Талицы посетили "Поезд знаний".

Проект ориентирован на учеников начальных и средних классов. На каждой станции, где останавливается поезд, для них проводят уроки безопасности, экскурсии и образовательные программы.

В вагоне-лектории детям объясняют правила поведения на железной дороге: как безопасно переходить железнодорожные пути, почему нельзя лазить на подножки и крыши вагонов, и почему важно не отвлекаться на гаджеты и не слушать музыку в наушниках на объектах магистрали, чтобы не пропустить сигналы приближающегося поезда.

Тематические мультфильмы и видеоролики помогают закрепить полученные знания. В этом вагоне на примере специального тренажера-манекена дети учатся оказывать первую помощь пострадавшим и практикуют это на практике.

После урока в лектории школьников знакомят с интересными фактами о железной дороге, демонстрируют работу техники и оборудования, а в вагоне-экологической лаборатории СвЖД рассказывают о важности защиты окружающей среды. Дети пробуют самостоятельно измерить уровень шума, кислотность воды и температуру почвы. На крупных станциях также предусмотрено посещение пожарного поезда с осмотром оборудования и экипировки пожарных.

В этом году в программу "Поезда знаний" впервые включили знакомство с весоповерочным вагоном, который используется на железной дороге для взвешивания многотонных грузовых вагонов.

Во время учебного периода «Поезд знаний» посетит еще несколько мест в Свердловской области, а затем направится в Пермский край, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.