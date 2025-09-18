Российские железные дороги усилили транспортировку экспортных товаров в сторону Казахстана.

12:47

В январе-августе текущего года объем железнодорожных грузоперевозок на экспорт через пограничные переходы между Россией и Казахстаном увеличился на 3,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 20 млн тонн. В этот объем включено 254,4 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 46% больше предыдущего года.

Грузовые составы отправляются из России через пограничные станции Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Зауралье, Кулунда, Локоть.

Благодаря улучшению инфраструктуры и внедрению ряда технологических решений, РЖД вместе с казахстанскими партнерами смогли увеличить количество перевозимых поездов до 75-77 в день по сравнению с 50-60 в прошлом году.

Транспортировка экспортных грузов через Казахстан в Китай увеличилась на 52%, достигнув 2,9 млн тонн. Было отправлено 198,6 тыс. контейнеров ДФЭ (+49%). В структуре экспортного грузопотока преобладают химические грузы (0,8 млн тонн, +32%), бумага (0,5 млн тонн +70%), удобрения (378 тыс. тонн, рост в 4 раза), зерно (334 тыс. тонн, +46%).

Российские грузы проходят транзитом через Казахстан и доставляются в Китай через пограничные переходы Достык и Алтынколь. В настоящий момент находится на завершающем этапе строительство вторых путей на участке Мойынты – Достык, что позволит значительно увеличить пропускную способность как самого приграничного участка, так и всего коридора Россия – Казахстан – Китай.