Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железнодорожная система приняла участие в Промышленном собрании в Ижевске.

2025-09-18 12:06
Горьковская железнодорожная система приняла участие в Промышленном собрании в Ижевске.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Эксперты Горьковской железнодорожной системы участвуют в 23-м Промышленном собрании регионов, которое происходит в главном городе Удмуртской республики с 17 по 19 сентября 2025 года.

На площадке Горьковской железной дороги представлены данные, важные для отправителей и получателей грузов. Эксперты делятся информацией о ключевых услугах железнодорожной логистики, преимуществах мультимодальных перевозок и возможностях транспортировки небольших партий товаров по основным маршрутам. Торговая площадка «РЖД Маркет» привлекает наибольшее внимание посетителей и участников форума.

«Услуги и возможности «РЖД Маркет» удовлетворяют потребности не только больших, но и малых и средних компаний. На этом электронном ресурсе каждый может зарегистрироваться и задать любой вопрос. Например, чтобы перевезти товар из Ижевска в Нижний Новгород, достаточно указать его тип, и программа автоматически определит логистику, срок доставки и т. д. Горьковская железная дорога активно улучшает услуги в области грузоперевозок для быстрого взаимодействия с клиентами и выполнения их требований. Мы работаем по принципу единого окна, что упрощает решение многих задач. Например, сервис «Личный кабинет» позволяет отправителю груза видеть как иерархию документов, так и движение вагонов с его грузом», – заявил заместитель руководителя Горьковской железной дороги Александр Кузнецов.

На событии присутствуют представители около 40 компаний из России. Площадка форума разбита на несколько тематических зон: «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и «Комплексная безопасность». Посетители выставки могут ознакомиться с разработками и технологиями 12 стран мира, современным оборудованием и материалами из 11 регионов России, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru