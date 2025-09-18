Горьковская железнодорожная система приняла участие в Промышленном собрании в Ижевске.

12:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Эксперты Горьковской железнодорожной системы участвуют в 23-м Промышленном собрании регионов, которое происходит в главном городе Удмуртской республики с 17 по 19 сентября 2025 года.

На площадке Горьковской железной дороги представлены данные, важные для отправителей и получателей грузов. Эксперты делятся информацией о ключевых услугах железнодорожной логистики, преимуществах мультимодальных перевозок и возможностях транспортировки небольших партий товаров по основным маршрутам. Торговая площадка «РЖД Маркет» привлекает наибольшее внимание посетителей и участников форума.

«Услуги и возможности «РЖД Маркет» удовлетворяют потребности не только больших, но и малых и средних компаний. На этом электронном ресурсе каждый может зарегистрироваться и задать любой вопрос. Например, чтобы перевезти товар из Ижевска в Нижний Новгород, достаточно указать его тип, и программа автоматически определит логистику, срок доставки и т. д. Горьковская железная дорога активно улучшает услуги в области грузоперевозок для быстрого взаимодействия с клиентами и выполнения их требований. Мы работаем по принципу единого окна, что упрощает решение многих задач. Например, сервис «Личный кабинет» позволяет отправителю груза видеть как иерархию документов, так и движение вагонов с его грузом», – заявил заместитель руководителя Горьковской железной дороги Александр Кузнецов.

На событии присутствуют представители около 40 компаний из России. Площадка форума разбита на несколько тематических зон: «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и «Комплексная безопасность». Посетители выставки могут ознакомиться с разработками и технологиями 12 стран мира, современным оборудованием и материалами из 11 регионов России, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.