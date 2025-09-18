Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ученикам из Калининграда вновь объяснили нормы безопасного поведения на железнодорожных путях.

2025-09-18 10:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом нового учебного года работники Калининградской железной дороги возобновили традицию проведения уроков безопасности в образовательных учреждениях, обучая учеников правилам поведения на территории железнодорожных объектов.

В частности, в рамках профилактической кампании «Уступи дорогу поездам!», которая организуется в сентябре по всей территории Российских железных дорог, уроки безопасности были проведены во вторых классах лицея № 17 города Калининграда. Сотрудники железной дороги показали детям мультфильмы о рисках, которые могут возникнуть в зоне движения поездов, после чего проверили усвоение материала в формате «вопрос-ответ» и вручили сувениры.

Подобные мероприятия будут проведены и в других школах Калининграда и области. В дополнение к этому, работники железной дороги планируют организовать экскурсии в Центр сохранения исторического наследия магистрали и локомотивное депо. Это также поможет в формировании культуры безопасного поведения на транспорте.

В рамках кампании также планируется показ профилактических видеороликов в кинотеатрах и на общественном транспорте.

Сотрудники Калининградской железной дороги настаивают на том, чтобы родители контролировали поведение своих детей и не позволяли им находиться в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

