С начала текущего года было отремонтировано 165 км дороги на Северной магистрали.

16:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

К середине сентября на Северной железной дороге был выполнен ремонт 165 км железнодорожного пути.

Ремонтные работы были завершены на участках Нефедово – Бакланка и Чебсара – Кущуба в Вологодской области, Шушкодом – Ратьково-Рожново в Костромской области, Гостовская – Крутенский в Кировской области. В Архангельской области был отремонтирован участок Няндома – Шестиозерский, а также пути на станциях Большая Кяма и Малошуйка. В Республике Коми были обновлены участки Тракт – Весляна, Инта – Угольный. В общем итоге, к середине сентября 136 км пути было передано в постоянную эксплуатацию после ремонта, на некоторых участках работы все еще продолжаются.

В настоящее время проводится реконструкция станции Череповец-II, а также ремонт на участках Шушково – Рязанцево и Филино – Уткино в Ярославской области, Маленга – Унежма, Мелентьевский – Фоминская в Архангельской области.

С начала года на всей территории Северной железной дороги было уложено 93 комплекта стрелочных переводов, включая замену 7 стрелочных переводов за сутки на станции Ярославль-Главный 18-19 июля. Это стало рекордом для магистрали, позволив оптимизировать график ремонтных работ и снизить влияние на движение поездов.

Кроме того, для ремонта пути на СЖД используются первые в России экземпляры инновационной путевой техники – рельсоукладочный комплекс РУ-700 и машина для выправки пути МПВ. Рельсоукладочный комплекс в зависимости от типа ремонта за 1 час меняет от 550 до 700 м старых рельсов на новые. Производительность машины МПВ достигает 3 км/ч. Она выполняет сразу несколько операций – выправку и уплотнение щебеночного балласта пути, стабилизацию положения шпал и рельсов.

В общем, в 2025 году на Северной железной дороге планируется отремонтировать 288 км пути и заменить 101 стрелочный перевод, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.