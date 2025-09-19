Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года в Татарстане с помощью пригородных поездов было транспортировано около 4,5 миллионов пассажиров.

2025-09-19 15:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до августа 2025 года около 4,5 миллионов пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железнодорожной линии в пределах Республики Татарстан. Это на 0,1% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В течение этих 8 месяцев пассажиры чаще всего отправлялись с таких станций:

  • Казань – 772,6 тыс. человек (+1,2% по сравнению с 2024 годом);
  • Компрессорный – 251 тыс. человек (+2,7%);
  • Ометьево-2 – 242,5 тыс. человек (+2,6%);
  • Арск – 190 тыс. человек (+5,1%);
  • Зеленый Дол – 189,7 тыс. человек (такой же уровень как и в прошлом, високосном, году);
  • Вахитово – 110 тыс. человек (+6,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
