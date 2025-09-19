С января по август 2025 года в Татарстане с помощью пригородных поездов было транспортировано около 4,5 миллионов пассажиров.

15:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до августа 2025 года около 4,5 миллионов пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железнодорожной линии в пределах Республики Татарстан. Это на 0,1% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В течение этих 8 месяцев пассажиры чаще всего отправлялись с таких станций: