С января по август 2025 года в Татарстане с помощью пригородных поездов было транспортировано около 4,5 миллионов пассажиров.
2025-09-1915:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С начала года до августа 2025 года около 4,5 миллионов пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железнодорожной линии в пределах Республики Татарстан. Это на 0,1% больше, чем в тот же период предыдущего года.
В течение этих 8 месяцев пассажиры чаще всего отправлялись с таких станций:
Казань – 772,6 тыс. человек (+1,2% по сравнению с 2024 годом);
Компрессорный – 251 тыс. человек (+2,7%);
Ометьево-2 – 242,5 тыс. человек (+2,6%);
Арск – 190 тыс. человек (+5,1%);
Зеленый Дол – 189,7 тыс. человек (такой же уровень как и в прошлом, високосном, году);
Вахитово – 110 тыс. человек (+6,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
