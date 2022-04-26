Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной железной дороге возобновлен летний мультимодальный маршрут к популярным местам отдыха в Приморье

2022-04-26 10:35
На Дальневосточной железной дороге открылись продажи билетов на летний мультимодальный маршрут к местам отдыха в Приморском крае. По единому проездному документу пассажиры смогут с 15 июля по 31 августа 2022 года ежедневно отправиться от Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток, далее автобусом от Уссурийска к популярным местам отдыха в Хасанском районе Приморья. Конечная точка маршрута – село Андреевка. По пути отдыхающих также доставят к базам отдыха в селе Безверхово, поселках Рязановка и Славянска. 

Для удобства пассажиров расписание автобусов состыковано с расписанием поезда № 352/351.

От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 07:10 (по местному времени) с прибытием в Андреевку в 12:25, в обратном направлении из Андреевки (база отдыха «Волна») в 13:30 с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.

С более подробной информацией о курсировании мультимодального маршрута можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ЖД» во вкладке «Мультимодальные перевозки» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД. 

