Сотрудники железной дороги Московского направления выражают беспокойство по поводу актов вандализма, происходящих на пригородных поездах.

2025-09-19 14:53
Вандализм в отношении пригородных поездов вызывает беспокойство у работников Московской железной дороги. Наиболее часто встречающимся видом вандализма является рисование граффити на вагонах, что приводит к неудобствам для пассажиров, вынужденных ездить в затемненных вагонах или пересаживаться в другие. Это особенно затрудняет посадку и высадку пассажиров в часы пик.

Обычно, восстановление вагона занимает несколько часов и требует участия 3-4 работников.

Другим распространенным видом вандализма является разбивание стекол поездов. Вандалы также крадут и ломают ручки тамбуров, электрошкафов, багажные полки, светильники, портят мебель и стеновые панели, а также другое оборудование внутри вагонов.

Сотрудники железной дороги ежедневно занимаются восстановлением поврежденных вандалами составов, чтобы избежать дефицита вагонов для пригородных перевозок.

Напомним, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

Московская железная дорога призывает пассажиров не оставаться безразличными к актам вандализма и помогать в пресечении хулиганских действий. При замечании противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

