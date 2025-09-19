Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Западно-Сибирской железнодорожной компании возвратили 377 утерянных вагонами предметов их владельцам.

2025-09-19 14:36
С 2025 года в Новосибирской области было возвращено 377 вещей, забытых в поездах дальнего следования. Это стало возможно благодаря службе поиска утерянных предметов.

Наиболее часто пассажиры оставляли в поездах наушники, зарядные устройства, очки, ключи. Среди необычных вещей, которые были переданы на вокзал Новосибирск-Главный из вагонов поездов, были ласты, мешок сена, личный портрет, велосипед, костыли и даже зубные протезы.

Напоминаем: если пассажир забыл что-то в поезде дальнего следования, он может подать заявку в разделе «Услуги и сервисы» на сайте ОАО «РЖД» или на соответствующей странице сайта Федеральной пассажирской компании. В заявке необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и 4 последние цифры номера документа, по которому был приобретен билет. Также нужно описать вещь и предположительное место в вагоне, где она может быть, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

