В течение восьми месяцев 2025 года быстрогородские поезда "Калина Красная", "Восток" и "Просторы Алтая" осуществили перевозку свыше 707 тыс. пассажиров.

2025-09-19 14:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года быстроходные пригородные поезда «Калина Красная», «Восток» и «Просторы Алтая», обслуживающие Алтайский край, перевезли свыше 707 тыс. пассажиров. Это на 16% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Причинами увеличения пассажиропотока стали расширение числа вагонов в поездах, гибкая ценовая политика, обновление вагонного парка, удобное время отправления и наличие льгот для пассажиров.

В общей сложности за восемь месяцев 2025 года пригородные поезда, следующие по Алтайскому краю, перевезли 5,6 млн пассажиров, что на 0,9% больше, чем в прошлом году, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

