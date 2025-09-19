С января по август текущего года в Нижегородской области с помощью пригородных поездов было перевезено свыше 10 миллионов людей.

14:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года более 10 млн пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железной дороге в пределах Нижегородской области. Это на 0,1% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За эти 8 месяцев пассажиры чаще всего отправлялись с таких станций:

Нижний Новгород-Московский – 3,3 млн человек (такой же показатель, как и в прошлом, високосном, году);

Дзержинск – 805 тыс. человек (+2,9%);

Балахна – 474,6 тыс. человек (+27,3%);

Линда – 405,2 тыс. человек (+1,5%);

Семенов – 316,3 тыс. человек (+6%);

Арзамас-2 – 268,6 тыс. человек (+7,4%).

Одним из наиболее востребованных пригородных маршрутов является Нижний Новгород – Моховые Горы. Более 246 тыс. пассажиров (+37,7%) воспользовались этими электричками. Такой показатель связан с назначением дополнительных составов из-за начала ремонтных работ на старом Борском мосту. Эти поезда будут курсировать до 1 ноября 2025 года.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.