Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август текущего года в Нижегородской области с помощью пригородных поездов было перевезено свыше 10 миллионов людей.

2025-09-19 14:14
С января по август текущего года в Нижегородской области с помощью пригородных поездов было перевезено свыше 10 миллионов людей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года более 10 млн пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железной дороге в пределах Нижегородской области. Это на 0,1% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За эти 8 месяцев пассажиры чаще всего отправлялись с таких станций:

  • Нижний Новгород-Московский – 3,3 млн человек (такой же показатель, как и в прошлом, високосном, году);
  • Дзержинск – 805 тыс. человек (+2,9%);
  • Балахна – 474,6 тыс. человек (+27,3%);
  • Линда – 405,2 тыс. человек (+1,5%);
  • Семенов – 316,3 тыс. человек (+6%);
  • Арзамас-2 – 268,6 тыс. человек (+7,4%).

Одним из наиболее востребованных пригородных маршрутов является Нижний Новгород – Моховые Горы. Более 246 тыс. пассажиров (+37,7%) воспользовались этими электричками. Такой показатель связан с назначением дополнительных составов из-за начала ремонтных работ на старом Борском мосту. Эти поезда будут курсировать до 1 ноября 2025 года.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru