С 19 сентября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железнодорожной сети.

2025-09-19 10:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 сентября изменится график движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспресс. Причина - работы по корректировке 1, 2 и 3 путей, установке 4 пути и адаптации их к размерам новых платформ на реконструируемой станции Москва-Сити (ранее Тестовская). Это необходимо для обеспечения остановки поездов на новых объектах инфраструктуры для посадки и высадки пассажиров.

Так, в ближайшие выходные с 23:20 19 сентября до 07:20 20 сентября, а также в те же часы 20–21 сентября, работы будут проводиться на 1 и 2 путях. С 26 по 28 сентября - на 3 и 4 путях. Во время работ движение будет организовано по соседним путям. В связи с этим в расписание внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько электричек временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

