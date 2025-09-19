Магистраль Горьковская включает субурбанное сообщение в систему публичного транспорта Татарстана.

На международном форуме Kazan Digital Week, проходящем с 17 по 19 сентября 2025 года в Казани, Горьковская железная дорога представила пилотную программу по интеграции пригородных железнодорожных и городских наземных транспортных услуг.

Генеральный директор ППК «Содружество» Азат Ахметшин объявил о планах развития этого нового продукта.

«Система оплаты проезда в пригородных поездах по геолокации была впервые внедрена на территории нашей компании около года назад. За это время наши клиенты успели оценить преимущества этого быстрого и удобного способа приобретения билетов. Маркетинговые исследования и статистические данные подтверждают, что данная услуга пользуется спросом, и мы намерены продолжить развитие этого цифрового сервиса», - отметил Азат Ахметшин.

Технология «единого окна» будет реализована с помощью мобильного приложения «ПроТранспорт+». В нем расчеты между пассажиром и перевозчиком осуществляются на основе данных о перемещениях пользователя. Оплата проезда по геолокации была успешно внедрена на маршруте Казань – Аэропорт в 2024 году.

Следующий этап развития включает объединение оплаты проезда на железнодорожном и наземном городском транспорте, а также расширение функционала, необходимого пассажиру для бесшовных мультимодальных поездок, – мониторинг движения транспорта онлайн, построение маршрутов, информирование. Так, пассажир сможет в одном приложении купить билет на электричку, трамвай или троллейбус и полностью спланировать мультимодальный маршрут.

Технические тесты бесшовной технологии уже успешно проведены в Казани.

Следует подчеркнуть, что количество перевезенных пассажиров пригородными поездами увеличилось на 20% по сравнению с 2022 годом. С начала года было перевезено более 6 млн пассажиров. Развитие новых цифровых сервисов вносит свой вклад в эту положительную тенденцию.

Напоминаем, что АО «Содружество» занимается пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории 10 регионов России. Общая длина обслуживаемых участков превышает 2,7 тыс. км, на которых расположено 428 станций и остановочных пунктов. В обслуживании находится 184 пригородных поезда. Ежедневно перевозится более 27 тыс. пассажиров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.