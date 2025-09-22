Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железнодорожная компания объявляет о начале детского соревнования по рисованию на тему безопасности.

2025-09-22 15:42
С первого по тридцать первое октября 2025 года Северная железная дорога проводит конкурс рисунков «Оставайся за линией безопасности», в котором принимаются творческие работы. Цель конкурса - увеличить уровень знаний детей и подростков о безопасности на железнодорожных путях и предотвратить возможные нарушения.

Детям и подросткам от 7 до 17 лет предложено изобразить на рисунках правила поведения на железнодорожных путях, перронах и вокзалах. Работы могут быть выполнены в любых техниках (карандаш, фломастер, гуашь, акварель и т. д.). Анкеты и авторские работы с оригинальной идеей, соответствующие теме конкурса, принимаются по электронной почте artsev_23@mail.ru.

Победители и призеры вторых и третьих мест в трех возрастных категориях получат дипломы и памятные подарки. Рисунки победителей будут опубликованы на сайте Северной железной дороги.

Более подробную информацию о конкурсе и требованиях к работам можно найти здесь, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

