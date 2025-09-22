Визит на «Остров-град Свияжск» возглавил список самых востребованных железнодорожных экскурсий в Татарстане за период с января по август 2025 года.

15:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Посещение музейного заповедника "Остров-град Свияжск" было наиболее востребованным сельским железнодорожным туром в Татарстане с января по август 2025 года. В течение этого времени по этому маршруту было совершено 111 поездок, и было перевезено около 4 тысяч человек.

Участники этого мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до станции Свияжск, а затем пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предлагается несколько видов программ, тематических событий и обзорных экскурсий.

Также тур в Кукмор пользуется большим спросом среди жителей и гостей Татарстана. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и производства валяных изделий, где делают известные местные валенки. За 8 месяцев им воспользовались более 700 пассажиров.

Выбрав маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно посетить родину знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая, а благодаря туру Казань – Камаево – «Иске Казан» путешественники попадут в древнюю крепость, узнают о традициях татарского народа и смогут окунуться в быт людей, которые жили на этих землях много веков назад. Используя маршрут Казань – Шемордан, туристы посетят оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

Стоит отметить, что наиболее популярным сельским железнодорожным туром в Удмуртской республике стало путешествие на ретропоезде «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск – Воткинск. С начала года паровой поезд совершил 35 рейсов и перевез более 4 тыс. человек. Горьковская железная дорога вместе с ППК «Содружество» возобновили его движение в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Почти 15 тыс. человек воспользовались услугами туристских поездов пригородного сообщения, которые принадлежат АО «Содружество» и курсируют по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, за период с января по август текущего года. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00, а также в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.