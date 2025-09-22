Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда, станции и тепловые пункты Красноярской железнодорожной сети подготовлены к предстоящему отопительному периоду.

2025-09-22 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Комплексная подготовка к зимнему периоду работы поездов, вокзалов и котельных, обеспечивающих непрерывное теплоснабжение производственных и жилых зданий, была успешно завершена на Красноярской железной дороге.

Тепловые и электрические системы в пассажирских помещениях, включая 7 крупных вокзальных комплексов в Красноярске, Ачинске, Боготоле, Канске, Заозёрном, Мариинске и Абакане, готовы к началу отопительного сезона. Входные группы этих зданий оснащены тепловыми завесами для защиты от сквозняков.

Уже поддерживается комфортный температурный режим в 27 электропоездах КрасЖД, из которых 22 работают в Красноярском крае, а 5 – в Хакасии. Инженеры провели проверку герметичности окон и настройку приборов контроля микроклимата в вагонах, что обеспечивает надежную работу электропоездов не только в мороз, но и при резких колебаниях среднесуточной температуры.

Поезда дальнего следования также переведены на зимний режим: в них настроены и функционируют системы электроотопления и тепловентиляции. Дополнительно, был создан неснижаемый запас угля для поддержания необходимой положительной температуры в вагонах во время стоянок и движения по неэлектрифицированным участкам железнодорожных путей.

К отопительному сезону готовы 30 котельных и около 80 км теплосетей КрасЖД, которые обеспечивают теплоснабжение не только для предприятий магистрали, но и отапливают 500 жилых домов и 90 объектов социальной сферы в 15 районах Красноярского края и Хакасии.

В течение летнего периода специалисты КрасЖД провели обновление труб тепловой сети в Абакане, Красноярске, Ачинске, Боготоле, Уяре и Иланском. Замена участков тепломагистрали стала частью программы по развитию схемы теплоснабжения города, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

