Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Восточной Сибири более 8 миллионов грузовых вагонов были проверены с помощью автоматизированных систем.

2025-09-19 09:58
На железнодорожной линии Восточной Сибири более 8 миллионов грузовых вагонов были проверены с помощью автоматизированных систем.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по август 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было осмотрено 8,4 млн единиц подвижного состава с помощью автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ).

Каждый такой комплекс представляет собой "электронные ворота", через которые проходит грузовой состав. Видео с камер, установленных на этих воротах, транслируется оператору станции, который в режиме онлайн контролирует корректность размещения и закрепления грузов на открытом подвижном составе, а также проверяет состояние подвижного состава на предмет обнаружения возможных неисправностей. АСКО ПВ способна осмотреть до 120 поездов в день, что повышает пропускную способность станции.

На ВСЖД функционируют 19 таких автоматизированных комплексов. Они установлены на крупных станциях, таких как Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Наушки, Тайшет, Таксимо. В этом году также были запущены по 2 комплекса на бамовских станциях Северобайкальск, Лена и Коршуниха-Ангарская.

Новые устройства созданы с применением технологии лазерного сканирования. Эта система позволяет создавать 3D-модель вагонов проходящего состава и определить точное место нарушения габарита, что значительно уменьшает время коммерческого осмотра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru