На железнодорожной линии Восточной Сибири более 8 миллионов грузовых вагонов были проверены с помощью автоматизированных систем.

09:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по август 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было осмотрено 8,4 млн единиц подвижного состава с помощью автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ).

Каждый такой комплекс представляет собой "электронные ворота", через которые проходит грузовой состав. Видео с камер, установленных на этих воротах, транслируется оператору станции, который в режиме онлайн контролирует корректность размещения и закрепления грузов на открытом подвижном составе, а также проверяет состояние подвижного состава на предмет обнаружения возможных неисправностей. АСКО ПВ способна осмотреть до 120 поездов в день, что повышает пропускную способность станции.

На ВСЖД функционируют 19 таких автоматизированных комплексов. Они установлены на крупных станциях, таких как Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Наушки, Тайшет, Таксимо. В этом году также были запущены по 2 комплекса на бамовских станциях Северобайкальск, Лена и Коршуниха-Ангарская.

Новые устройства созданы с применением технологии лазерного сканирования. Эта система позволяет создавать 3D-модель вагонов проходящего состава и определить точное место нарушения габарита, что значительно уменьшает время коммерческого осмотра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.