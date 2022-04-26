В начале мая на двух диаметрах пройдут масштабные путевые работы для будущего МЦД-4

В начале мая на двух центральных участках Московских центральных диаметров пройдут масштабные путевые работы, направленные на развитие будущего МЦД-4.

Так, на участке Москва-Смоленская – Фили МЦД-1 с 03:00 30 апреля до 03:00 4 мая не будет движения по I и II главным путям. Здесь железнодорожники уложат новую рельсошпальную решетку на другие ординаты, проведут переустройство объектов энергообеспечения. Всего планируется уложить 2,2 км путей. Это позволит начать строительство новой пассажирской инфраструктуры на станции Беговая и дополнительных путей для соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений. В эти дни движение поездов будет осуществляться по другим путям без остановки на станциях Беговая и Тестовская.

С 30 апреля по 3 мая аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться только с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной. При следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал.

Участок Каланчевская – Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт для движения всех поездов с 23:55 1 мая до 11:55 3 мая для проведения подготовительных работ по укладке третьего главного пути.

Технологического «окна» назначены в нерабочие дни, когда пассажиропоток в центре города минимален.

Обращаем внимание, что в эти дни изменится расписание пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского направлений, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов. Так, ряд поездов выведут из расписания, часть электричек проследуют по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.