Ремонтные работы на станции Боголюбово начались в рамках Горьковской железной дороги, посвященные годовщине маршрута "Золотое кольцо".

09:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии начали модернизацию станции Боголюбово в Владимирском регионе. Этот проект, приуроченный к 60-летию маршрута "Золотое кольцо", обеспечит комфортное путешествие пассажиров по известному туристическому маршруту.

Предусмотрены работы по обновлению платформ, включая замену покрытия и установку новой системы освещения, малых архитектурных форм и обновление навигации. Будут обеспечены безопасные доступы к остановке, включая для людей с ограниченными возможностями. Также планируется установка модулей для защиты от погодных условий.

На остановке Боголюбово будет построен модульный вокзал, архитектура которого будет гармонировать с обликом поселка, сохраняя при этом историческое наследие. Предусмотрено создание комфортной зоны ожидания, современных туалетов и внедрение новых сервисов.

"Модульные вокзалы строятся в кратчайшие сроки, при этом они остаются многофункциональными и безопасными. Для удобства туристов здесь также будут предусмотрены парковочные места и точки питания", - заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

На станции Боголюбово будет обновлен остановочный пункт наземного транспорта и прилегающая территория, что позволит создать удобный транспортно-пересадочный узел, интегрированный в городскую среду и связывающий железнодорожный и автомобильный транспорт.

Отметим, что договор о сотрудничестве в области развития инфраструктуры станции Боголюбово между руководством Горьковской железной дороги, правительством Владимирской области и администрацией Суздальского района был подписан в ходе рабочей встречи с губернатором Владимирской области.

Проект способствует систематическому развитию туризма на железной дороге в данном регионе. Ожидается, что работы будут завершены к 2026 году, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.