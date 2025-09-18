Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ремонтные работы на станции Боголюбово начались в рамках Горьковской железной дороги, посвященные годовщине маршрута "Золотое кольцо".

2025-09-18 09:58
Ремонтные работы на станции Боголюбово начались в рамках Горьковской железной дороги, посвященные годовщине маршрута
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии начали модернизацию станции Боголюбово в Владимирском регионе. Этот проект, приуроченный к 60-летию маршрута "Золотое кольцо", обеспечит комфортное путешествие пассажиров по известному туристическому маршруту.

Предусмотрены работы по обновлению платформ, включая замену покрытия и установку новой системы освещения, малых архитектурных форм и обновление навигации. Будут обеспечены безопасные доступы к остановке, включая для людей с ограниченными возможностями. Также планируется установка модулей для защиты от погодных условий.

На остановке Боголюбово будет построен модульный вокзал, архитектура которого будет гармонировать с обликом поселка, сохраняя при этом историческое наследие. Предусмотрено создание комфортной зоны ожидания, современных туалетов и внедрение новых сервисов.

"Модульные вокзалы строятся в кратчайшие сроки, при этом они остаются многофункциональными и безопасными. Для удобства туристов здесь также будут предусмотрены парковочные места и точки питания", - заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

На станции Боголюбово будет обновлен остановочный пункт наземного транспорта и прилегающая территория, что позволит создать удобный транспортно-пересадочный узел, интегрированный в городскую среду и связывающий железнодорожный и автомобильный транспорт.

Отметим, что договор о сотрудничестве в области развития инфраструктуры станции Боголюбово между руководством Горьковской железной дороги, правительством Владимирской области и администрацией Суздальского района был подписан в ходе рабочей встречи с губернатором Владимирской области.

Проект способствует систематическому развитию туризма на железной дороге в данном регионе. Ожидается, что работы будут завершены к 2026 году, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru