С января по август 2025 года Горьковская железнодорожная сеть разработала 12 новых расписаний для грузовых поездов.

С января по август 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было введено в эксплуатацию 12 новых маршрутов для грузовых поездов, работающих по расписанию, согласованному с клиентами. За указанный период времени было отправлено 227 грузовых поездов, что позволило перевезти дополнительно 163 тыс. тонн грузов.

Руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что отправление грузовых поездов по специально разработанному расписанию является одной из наиболее востребованных услуг, предлагаемых клиентам в области грузоперевозок.

В Кировской области начались перевозки грузов в контейнерах с последующей отправкой на экспорт от станции Вятка до станции Новороссийск, от станции Котельнич-2 до станции Мыс Астафьева, от станции Полой до станций Самур и Астара, а во Владимирской области - от станции Юрьевец до станций Наушки и Мыс Чуркин, а также внутренние перевозки от станции Владимир до станции Хабаровск-2.

В Нижегородской области начались экспортные перевозки контейнеров от станции Доскино до станции Красная Речка, в Татарстане - от станции Восстание до станции Владивосток и от станции Тихорецкая до станции Забайкальск, в Пермском крае - от станции Каучук до станции Находка-Восточная, в Удмуртии - от станции Позимь до станции Мыс Чуркин, а также "грузовой экспресс" по маршруту Яр - Тихоново.

Партнеры железнодорожной линии также проявляют интерес к отправке грузов контейнерными поездами и "грузовыми экспрессами". С января по август было сформировано 441 контейнерный поезд и 90 "грузовых экспрессов", которые перевезли около 1,1 млн тонн грузов, сообщила пресс-служба ГЖД.