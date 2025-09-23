С января по август 2025 года в Арзамас на ретропоезде прибыло около 12 тысяч туристов.

13:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года туристический ретропоезд, следующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас на паровой тяге, перевез около 12 тысяч пассажиров, совершив при этом примерно 120 рейсов за 8 месяцев.

Поезд состоит из старого паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Туристы могут посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, Историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальный маршрут Нижний Новгород - Большое Болдино также пользуется популярностью среди туристов. За указанный период им воспользовались 5,3 тысячи человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» - это самое известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения.

Тур для организованных школьных групп на ретропоезде «Муромец» до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги также пользуется большим спросом. За этот период тур посетили более 700 школьников.

В общей сложности за 8 месяцев 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 21,4 тысячи пассажиров.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.