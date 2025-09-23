Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 27 сентября 2025 года продолжительность путешествия на туристическом поезде "Елец – Лев Толстой" уменьшится.

2025-09-23 09:36
С 27 сентября 2025 года продолжительность путешествия на туристическом поезде
С 27-го сентября 2025 года продолжительность пути туристического поезда №№ 6602/6601 Елец – Лев Толстой – Елец уменьшится: на 12 минут при движении от Ельца до станции Лев Толстой и на 21 минуту при возвращении.

Поездка на поезде «Лев Толстой: вагон русской литературы» предоставляет шанс познакомиться с творчеством знаменитого русского автора. Каждое купе вагона украшено иллюстрациями, отражающими жизнь и произведения Льва Николаевича.

В программу экскурсии включено:

  • посещение музейной экспозиции на вокзале станции Лев Толстой;
  • экскурсия в мемориальный музей Л. Н. Толстого «Астапово».

Информацию о программе и расписании тура можно найти на сайте АО «ППК «Черноземье», или узнать по телефону: +7 (473) 265-16-58, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

