Сумма налогов, уплаченных Дальневосточной магистралью в период с января по август 2025 года, превысила 20 миллиардов рублей.

С января по август 2025 года Дальневосточная магистраль направила в местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды свыше 20 млрд рублей в виде налогов и взносов. В частности, в бюджет Хабаровского края было перечислено 5,2 млрд рублей, в бюджет Амурской области - 3,7 млрд рублей, в Приморский край - 2,6 млрд рублей, в Еврейскую автономную область - 952,2 млн рублей, в Сахалинскую область - 925 млн рублей, а в Республику Саха (Якутия) - 301,5 млн рублей.

Страховые платежи в государственные внебюджетные фонды составили 6,4 млрд рублей для Хабаровского края и 48,9 млн рублей для Приморского края.

Дальневосточная железная дорога, как один из основных налогоплательщиков в регионах, где она работает, своевременно и полностью выплачивает налоги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.