Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сумма налогов, уплаченных Дальневосточной магистралью в период с января по август 2025 года, превысила 20 миллиардов рублей.

2025-09-23 09:23
Сумма налогов, уплаченных Дальневосточной магистралью в период с января по август 2025 года, превысила 20 миллиардов рублей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года Дальневосточная магистраль направила в местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды свыше 20 млрд рублей в виде налогов и взносов. В частности, в бюджет Хабаровского края было перечислено 5,2 млрд рублей, в бюджет Амурской области - 3,7 млрд рублей, в Приморский край - 2,6 млрд рублей, в Еврейскую автономную область - 952,2 млн рублей, в Сахалинскую область - 925 млн рублей, а в Республику Саха (Якутия) - 301,5 млн рублей.

Страховые платежи в государственные внебюджетные фонды составили 6,4 млрд рублей для Хабаровского края и 48,9 млн рублей для Приморского края.

Дальневосточная железная дорога, как один из основных налогоплательщиков в регионах, где она работает, своевременно и полностью выплачивает налоги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru