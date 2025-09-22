Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение восьми месяцев 2025 года, Центр по продаже услуг на Горьковской железной дороге привлек около 200 новых заказчиков в области грузовых перевозок.

2025-09-22 13:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года работники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге привлекли 188 новых клиентов для грузовых перевозок. Это позволило увеличить объем перевозимых грузов на 510 тыс. тонн.

В ОАО «РЖД» были созданы и успешно работают цифровые сервисы для улучшения обслуживания клиентов в области грузовых перевозок.

Более 230 компаний на территории Горьковской железной дороги используют платформу «РЖД Маркет». Этот цифровой маркетплейс помогает продавать и покупать разнообразные товары, обеспечивая их доставку по железной дороге. «РЖД Маркет» помогает расширить рынок сбыта, оптимизировать бизнес-процессы, осуществлять безопасные и качественные сделки, а также экономить время и ресурсы клиентов.

Также на Горьковской железной дороге более 1,6 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы через автоматизированную систему (АС «ЭТРАН»). Более 2 тыс. пользователей железнодорожного транспорта используют сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок функционируют на Горьковской железной дороге с 2017 года. Это многофункциональные офисы, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна». На Горьковской железной дороге работают 8 таких центров в городах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Киров, Муром, Мураши, Арзамас и Шахунья, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

