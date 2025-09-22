Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Забайкалья начали функционировать три пешеходных перехода.

2025-09-22 09:21
В 2025 году были открыты для использования три новых пешеходных перехода через железнодорожные пути на станциях Бада, Туринская и на участке между станциями Карымская и Туринская (остановочный пункт Кадахта) Забайкальской железной дороги.

Работы по строительству проводились в рамках инвестиционной программы «Предупреждение травмирования граждан на объектах ОАО «РЖД». Сумма инвестиций превысила 42 млн рублей.

Переходы находятся на одном уровне с железнодорожными путями и оснащены предупреждающими знаками, специальными накопителями, 3D-ограждением, резинокордовыми настилами, осветительными устройствами, а также приспособлены для маломобильных граждан благодаря установке пандусов и укладке тактильной плитки.

Служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД отметила, что благоустройство переходов в соответствии с новыми стандартами значительно улучшает безопасность пешеходов.

