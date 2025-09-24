Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работы по воссозданию точной реплики бронепоезда "Патриот" на Свердловской железной дороге были успешно завершены и теперь она направлена к месту своего базирования в Ишим.

2025-09-24 16:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Эксперты из Дорожного конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги создали точную реплику знаменитого бронепоезда "Патриот" в полном размере. Работа проходила в мастерских исторического депо станции Екатеринбург-Пассажирский. Модель будет размещена на станционной площади в городе Ишим, Тюменская область.

Мемориал будет состоять из 4 "боевых модулей". Бронированная платформа с орудием и бортовыми станковыми пулеметами, а также бронированная платформа противовоздушной обороны уже доставлены в Ишим и установлены на постоянное место на площади. Бронепаровоз и бронетендер будут установлены до конца сентября. Общая длина памятника составит 42 метра.

Основой проекта стали чертежи бронепоезда "Патриот", который был построен железнодорожниками в Ишиме в 1942 году. Техническая документация и фотографии были получены из архивов Министерства обороны РФ. Специалисты СвЖД подобрали колесные пары, тележки и оригинальные железнодорожные платформы 40-х годов XX века.

Совместный проект Свердловской железной дороги и правительства Тюменской области реализуется в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе ишимских ветеранов-железнодорожников. Воссоздание знаменитого бронепоезда призвано увековечить память о вкладе железнодорожников в общее дело Победы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

