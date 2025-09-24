Приблизительно 10 тысяч тонн угля, предназначенного для ЖКХ, были доставлены в Калининград железнодорожными работниками по смешанному мультимодальному пути.

Примерно 10 тысяч тонн или 150 вагонов каменного угля были доставлены в Калининградскую область к началу отопительного сезона по смешанному мультимодальному маршруту с 12 августа до сегодняшнего дня. Этот метод перевозки начали применять железнодорожники из-за уменьшения квот на поставку энергоресурсов в самый западный регион России.

Уголь для ЖКХ был отправлен со станции Мереть на Западно-Сибирской железной дороге до станции Лужская на Октябрьской железной дороге, а затем по морю до порта Калининград.

Как было указано на заседании регионального координационного совета, которое проходило на Калининградской железной дороге с участием представителей власти и бизнес-сообщества, перевозка энергоресурсов в регион происходит в соответствии с расписанием.

С начала года было доставлено около 150 тысяч тонн угля калининградским грузополучателям, из которых 36 тысяч тонн были предназначены для ЖКХ для непрерывного прохождения предстоящего отопительного сезона. Еще 26,7 тысяч тонн (примерно 400 вагонов) будут перевезены через сухопутные пункты пропуска в рамках оставшегося квотированного объема, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.