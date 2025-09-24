Число нарушений правил дорожного движения на перекрестках Горьковского шоссе с января по август текущего года уменьшилось на 10%

13:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь-август 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 10% меньше нарушений ПДД автоводителями, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 169 случаев.

В течение этих 8 месяцев на переездах произошло 5 аварий между автомобилями и поездами, в результате которых получили травмы 4 человека. Для сравнения: в январе-августе 2024 года случилось 13 ДТП, в которых было ранено 12 человек.

Железнодорожники осуществляют комплекс мер по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению аварий на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За 8 месяцев вместе с транспортной полицией сотрудниками железной дороги было проведено около 1,4 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых 143,5 тыс. водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.