Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 10 мая

12:17

Для удовлетворения высокого спроса пассажиров на поездки в «Сапсанах» 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО «ЖД» увеличило число рейсов этих поездов.

Чтобы все смогли вернуться к началу рабочей недели после праздников, «Сапсаны» сделают по 2 дополнительных рейса в обе стороны:

Москва – Санкт-Петербург:

Номер поезда Время отправления Время прибытия Остановки № 764 11:30 15:16 Бологое, Чудово № 766 11:40 15:26

Санкт-Петербург – Москва:

Поезд Время отправления Время прибытия Остановки № 763 11:00 14:43 № 765 11:10 14:53 Чудово, Бологое

Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсаны» совершат 34 рейса в одни сутки.

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».