Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 10 мая

Для удовлетворения высокого спроса пассажиров на поездки в «Сапсанах» 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО «ЖД» увеличило число рейсов этих поездов.
Чтобы все смогли вернуться к началу рабочей недели после праздников, «Сапсаны» сделают по 2 дополнительных рейса в обе стороны:
Москва – Санкт-Петербург:
Номер поезда
Время отправления
Время прибытия
Остановки
№ 764
11:30
15:16
Бологое, Чудово
№ 766
11:40
15:26
Санкт-Петербург – Москва:
Поезд
Время отправления
Время прибытия
Остановки
№ 763
11:00
14:43
№ 765
11:10
14:53
Чудово, Бологое
Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсаны» совершат 34 рейса в одни сутки.
Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».