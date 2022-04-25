Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 10 мая

2022-04-25 12:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения высокого спроса пассажиров на поездки в «Сапсанах» 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО «ЖД» увеличило число рейсов этих поездов.

Чтобы все смогли вернуться к началу рабочей недели после праздников, «Сапсаны» сделают по 2 дополнительных рейса в обе стороны:

Москва – Санкт-Петербург:

Номер поезда

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 764

11:30

15:16

Бологое, Чудово

№ 766

11:40

15:26

 

Санкт-Петербург – Москва:

Поезд

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 763

11:00

14:43

 

№ 765

11:10

14:53

Чудово, Бологое

Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсаны» совершат 34 рейса в одни сутки.

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

