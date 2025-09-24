С января по август 2025 года в Нижнем Новгороде "Городская электричка" обслужила свыше 900 тыс. пассажиров.

09:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года, более 900 тысяч людей воспользовались услугами "Городской электрички" в Нижнем Новгороде.

Проект, реализуемый Горьковской железной дорогой и АО «ВВППК» с 2013 года, позволил интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города. "Городская электричка" в Нижнем Новгороде работает по двум направлениям - Сормовскому и Приокскому.

Наибольшей популярностью у нижегородцев пользуется Первая сормовская линия. За восемь месяцев здесь было перевезено 445,7 тысяч пассажиров. Эта линия охватывает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная. В часы пик электрички отправляются каждые 15 минут.

Вторая сормовская линия пролегает от станции Починки до станции Варя. Здесь в утреннее и вечернее время (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00) организовано тактовое движение электропоездов. Поезда отправляются со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневное время (с 10:00 до 14:00) электрички ходят каждые 40 минут. С января по август по этому маршруту было перевезено 341,4 тысячи человек.

Приокская линия охватывает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Просп. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) поезда с Проспекта Гагарина отправляются каждый час. За полгода на этом направлении было перевезено 114,5 тысяч пассажиров.

Остановки "Городской электрички" расположены рядом с остановками городского общественного транспорта для удобства пересадки.

В "Городской электричке" при использовании транспортной карты "Ситикард" применяется пересадочный тариф "Электронный кошелек 60 и 90 минут" при перемещении между точками, находящимися на территории городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на веб-сайтах ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "ВВППК", в клиентском центре ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах по продаже билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.