Сотрудники железной дороги Московского направления организовали учебные занятия по безопасности для студентов школ общего образования в Смоленском регионе.

2025-09-24 09:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В городе Сафоново Смоленской области, в Центральном дворце культуры, работники железной дороги организовали уроки безопасности для учеников 6-11 классов местных школ.

Вместе с представителями транспортной прокуратуры и местной администрации, сотрудники железнодорожной магистрали объяснили школьникам, почему железнодорожные пути являются местом повышенной опасности и какие меры безопасности необходимо строго соблюдать на территории железнодорожного транспорта. Они также рассказали о последствиях нарушения этих правил. Особое внимание было уделено тому, что переходить пути можно только в специально отведенных для этого местах, не слушая музыку в наушниках и не отвлекаясь на электронные устройства. Для закрепления полученной информации учащимся были показаны видео, где главными героями были подростки, получившие травмы из-за несоблюдения правил безопасности на железнодорожных путях, и их родственники. Также были разданы информационные буклеты на эту тему.

В общей сложности в мероприятии приняли участие около 800 человек.

Данное мероприятие является частью профилактической кампании "Уступи дорогу поездам!", цель которой - формирование у школьников осознанного поведения на объектах железнодорожного транспорта, предотвращение травматизма и предупреждение занятий опасными видами активности, такими как зацепинг и руфинг.

Московская железная дорога призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях, переходить пути только в специально отведенных для этого местах. Родителям, дети которых проходят мимо железной дороги по пути в школу, рекомендуется напоминать им о необходимости сосредоточиться на дороге и не отвлекаться на гаджеты и музыку, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

