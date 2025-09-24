Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август текущего года более 5,5 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги.

2025-09-24 09:07
В течение первых 8 месяцев 2025 года, более 5,5 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом эти услуги пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино, Ванино и Биробиджане.

Пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется помощь в перемещении по всем зонам вокзала, включая прилегающие территории, кассы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, медицинский пункт, платформы и т.д. Эти услуги предоставляются бесплатно.

На ДВЖД активно работают над улучшением доступности вокзалов и пассажирской инфраструктуры. К примеру, до конца года планируется адаптация вокзала Ванино и платформ на станциях Советская Гавань-Сортировочная, Этыркен, Харпичан для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, обновляются вагоны в поездах дальнего следования и пригородные электропоезда, чтобы сделать их более удобными для пассажиров с ограниченными возможностями.

Отметим, что информацию о предоставляемых услугах и льготах для пассажиров с ограниченными возможностями, а также электронную карту доступности вокзалов России можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», подраздел «Помощь на вокзалах».

Предварительную заявку на обслуживание пассажира с ограниченными возможностями можно подать по бесплатному телефону Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

